Na de groene deelscooters van GO Sharing staan ook tientallen groene elektrische fietsen van het bedrijf op straat in Alphen.

De tweewielers zijn afgelopen week neergezet. Wie geen fiets of ander vervoer heeft en niet wil lopen, kan een deelfiets pakken. GO Sharing heeft van de gemeente Alphen groen licht gekregen om uiteindelijk zo'n honderd fietsen op straat te plaatsen.

Bijna anderhalf jaar geleden plaatste GO de eerste scooters in Alphen. Een aantal voertuigen werd meteen vernield. Alphen heeft spelregels gemaakt met GO die moeten voorkomen dat scooters en fietsen 'overal' gaan rondslingeren.