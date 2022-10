Ondernemers mogen zelf weten of ze de deur openhouden of niet. Lokale politici willen graag dat bedrijven energiezuiniger zijn, maar zij kunnen hier slechts over adviseren.

Dit blijkt uit navraag van AD Groene Hart naar aanleiding van een oproep van verschillende politieke partijen. Juridisch gezien hebben gemeenten nauwelijks mogelijkheden om een verlaging van het energieverbruik af te dwingen bij winkels, horecagelegenheden of andere gemeenten, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. De enige optie is om dit op te nemen in de APV (regels die gelden voor een specifieke gemeente). Als het gaat om winkels en horecagelegenheden, kunnen gemeenten niet veel meer dan het gesprek aangaan. Bij bedrijven die veel energie gebruiken, is er echter meer mogelijk. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 kuub gas per jaar verbruiken, vallen onder de energiebesparings- en informatieplicht. Gemeenten kunnen deze bedrijven hierdoor verplichten om energiebesparende maatregelen te nemen. De makkelijkste optie om winkels hun deuren te laten sluiten en terrassen hun terrasverwarmers uit te laten zetten, is om dit landelijk te regelen, zo zegt de VNG. Tot op heden is er echter geen sprake van dat het kabinet hier regels voor gaat opstellen. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn