Dierenambulance Alphen deelt deze week een zoetsappig berichtje over katje Blacky. Zo laten zij in het bericht weten dat het beestje op zichzelf een flinke tocht vanuit Maastricht naar Alphen heeft meegereisd.

Het lieve diertje had een lekker, rustig plekje op een vrachtwagen gevonden tot deze ineens begon te rijden. Tijdens de rit naar Alphen is het diertje wonder boven wonder niet gewond geraakt.

De kat is ontdekt nadat de vrachtwagen op plek van bestemming was aangekomen. Blacky is opgehaald en verzorgd. Het beestje wacht nu in een opvang in Alphen rustig af tot het weer richting Maastricht gebracht kan worden.