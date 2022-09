Efficiënt met de ruimte omgaan, prima. Maar passen straks de verenigingen ook nog in het nieuwe kindcentrum van Nieuwveen? Dat vraagt de Nieuwkoopse raad zich hardop af.

Na Ter Aar en Zevenhoven krijgt nu Nieuwveen een gezamenlijk gebouw voor de basisschool, de kinderopvang, sporters en verenigingen. Dat integrale kindcentrum (IKC) is gedacht op de plek van zalencentrum De Ringkant en de vroegere school De Wegwijzer.

Op zich vinden de raadsfracties het ontwerp voor het nieuwe IKC er prima uitzien. Maar ze maken zich, net als inspreker Tanja van den Berg (directeur van basisschool De Veenvogel), zorgen over de beschikbare ruimte. Het gaat dan vooral om de multifunctionele zaal. "Nu zijn er een muziekzaal, een horecagedeelte en vergaderruimte beschikbaar. Die zijn afzonderlijk te gebruiken", schetst Van den Berg.

Gebruik één zaal gaat spaak lopen

Vooral Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) denkt dat het gebruik van die ene multifunctionele zaal in de nieuwbouw spaak gaat lopen. "Het schuurde al heel erg in De Ringkant", weet zij. Niet alleen de verenigingen, ook de school moet regelmatig in die zaal zijn voor het bewegingsonderwijs.