Wie dit weekeinde over de N11 van Bodegraven naar Alphen en verder wil of in omgekeerde richting wil gaan, moet omrijden.

Rijkswaterstaat voert van vrijdagavond 20.00 uur tot en met zaterdag 14.00 uur werkzaamheden uit, waaronder asfaltreparatie, groenonderhoud en klussen aan de vangrails en de verlichting. Omrijden kan via de N207, de A12 en de A4.