Inwoners van de gemeente Alphen zijn volgend jaar iets meer kwijt aan woonlasten. Dit komt door lichte stijging van de onroerende zaakbelasting (ozb, drie procent) en de rioolheffing (vijf procent).

Singles betalen dit jaar bijna 750 euro, huishoudens met meerdere personen ruim 900 euro. Hoe de bedragen er voor 2023 precies uitzien, kon de gemeente Alphen gisteren bij de presentatie van de begroting niet zeggen. Maar het gaat waarschijnlijk om hooguit enkele tientjes meer.

Het is prettig dat de gemeente kan afzien van een eerder voorgenomen tariefsverhoging met 9 procent bij de afvalstoffenheffing, zegt wethouder Gert van den Ham (financiën). "Die leggen we niet op omdat onze tarieven inmiddels kostendekkend blijken."

Waar nogal wat gemeenten financieel op de been blijven door forse verhogingen van de ozb, is dit in Alphen niet nodig en zit deze gemeente er relatief warmpjes bij, schetst Van den Ham. "Wij hebben meevallers gehad én doen ons huiswerk kennelijk goed. We zitten kort op de bal en hebben forse reserves. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de stijging van onze energierekening met pakweg anderhalf miljoen euro toch vrij makkelijk opvangen."