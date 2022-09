Gebruikers van de regiotaxi moeten vooral blijven klagen als zij niet tevreden zijn over de vervoerders.

Dit zeggen burgemeester en wethouders van Alphen in reactie op vragen van de SP. Wanneer klachten niet meer worden gemeld, kan de opdrachtgever de vervoerder er ook niet op aanspreken, aldus het stadsbestuur.

Deze krant meldde eerder dit jaar dat er nogal wat kritiek is over deze 'belbussen'. Chauffeurs zouden vaak te laat (of helemaal niet) komen, waardoor mensen bijvoorbeeld hun afspraak in een ziekenhuis niet halen. De problemen komen (deels) door fors personeelstekort, zeiden de vervoerders. Dit zijn A-Tax, Brouwer en Van den Heuvel.

Spits

Afgelopen zomer meldde de gemeente dat al maatregelen waren genomen om te zorgen dat de regiotaxi vaker op tijd rijdt. Zo moeten mensen ritten eerder aanmelden, zodat er meer tijd is om chauffeurs te regelen. Ook willen de vervoerders waar mogelijk buiten de spits rijden, zodat zij minder tijd verliezen. Dat laatste geldt dan weer niet voor afspraken bij een dokter.

De afspraak is dat 95 procent van alle ritten op tijd moet rijden. "Wij blijven ons inzetten voor verbetering", laat de gemeente weten. Vanaf 1 januari gaat een andere vervoerder (Noot) de regiotaxi rijden.