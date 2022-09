Alphen begint dit najaar met de aanplant van een klimaatbos. Dit komt op de groenstrook langs de N11, aan de zuidrand van de wijk Kerk en Zanen.

Er worden op deze plek minimaal vijfhonderd bomen geplant die extra goed tegen droogte kunnen, meer CO2 opvangen en weerbaar zijn tegen de meest voorkomende ziektes en plagen. Het is de bedoeling dat ook planten, bloemen en dieren, zoals insecten en vlinders, zich in dit gebied gaan thuisvoelen. Er komt ook ruimte voor kinderen, volwassenen en honden om te spelen en elkaar te ontmoeten. Verder wordt ter plaatse informatie gegeven over het hoe en waarom van het klimaatbos en komen er speciale lesprogramma's voor kinderen.

De Alphense wethouder Relus Breeuwsma vindt het plan een aanwinst: "Het klimaatbos is één van de projecten die we in de komende jaren gaan aanpakken om onze gemeente te vergroenen en in te spelen op de gevolgen van de klimaatverandering. Het andere soort bomen zorgt ervoor dat we lang van dit gebied kunnen genieten. Het moet een fijne plek binnen onze gemeente worden waar mensen buiten kunnen recreëren."

Voor omwonenden is er zaterdag 1 oktober een informatiebijeenkomst over de plannen. Hiervoor wordt nog een uitnodiging gestuurd.