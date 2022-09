Leerlingen van basisschool Auris de Taaltuin in Alphen kunnen voortaan op hun eigen schoolplein verkeerslessen volgen. De school heeft een zogeheten 'verkeersplein' van de ANWB gewonnen.

In iedere provincie wordt één schoolplein omgetoverd tot een ANWB-verkeersplein. Driehonderd basisscholen uit het hele land hadden zich aangemeld voor de actie, de leerlingen in Alphen wonnen de prijs in de provincie Zuid-Holland.

Vrijdag werd het plein feestelijk geopend. Het idee achter het plein is dat kinderen goed moeten leren fietsen en veel meters moeten maken, om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Leerlingen van Auris de Taaltuin komen vaak met de taxi naar school en missen daardoor de dagelijkse ervaringen in het verkeer, gaf schoolleider Matthea Zeilstra aan bij de opening van het plein.

Op Auris de Taaltuin wordt lesgegeven aan kinderen van 3 en dertien jaar met een taalontwikkelingsstoornis en aan slechthorende leerlingen. Op het verkeersplein kunnen zij onder begeleiding van hun leerkracht verkeerservaringen opdoen. "Met het verkeersplein willen we die ervaring in het klein naar het schoolplein halen zodat onze leerlingen spelenderwijs en met verkeerslessen kunnen leren om zich op een veilige manier in het echte verkeer te bewegen", zei Zeilstra.