Theater Castellum breidt dit seizoen het aantal voorstellingen uit voor doven en slechthorenden, waar een gebarentolk bij aanwezig is. "Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur", stelt het theater

In samenwerking met de stichting Theater met Tolk is nu geregeld dat bij vier voorstellingen een gebarentolk aanwezig is, zodat ook doven en slechthorenden de shows goed kunnen volgen. In mei was er voor het eerst een tolk Nederlandse gebarentaal actief bij een voorstelling in Castellum. De musical Titanic werd toen in gebaren verteld aan doven en slechthorenden in de zaal.

Nu zijn er in ieder geval tolken aanwezig bij Kruimeltje, Tineke Schouten, Karin Bloemen en Cor Bakker en Assepoester de Musical. Mogelijk wordt dat aanbod nog uitgebreid. Via theatermettolk.nl zijn kaarten te bestellen.

Mo van Brakel uit Leimuiden is één van de drijvende krachten achter Theater met Tolk. Zij zou het liefst zien dat bij ieder concert, voorstelling of show een tolk aanwezig is. "Wij willen ook voor 100 procent kunnen genieten, net als jullie horenden!", vertelde zij in een eerder interview. "Doven houden ook van theater en muziek. Zonder tolk missen we heel veel. Het gevolg is dat mensen dan maar niet komen, dat is toch zonde?"