Zegt oud-Deltacommissaris Wim Kuijken 'nee' tegen de Gnephoek? Dan is het voor het Alphense gemeentebestuur ook echt 'nee'. Dat onderstreept wethouder Gerard van As.

Hoe het ook alweer zat met die woningbouw in de polder Gnephoek? Alphen wil dat heel graag om de woningnood te bestrijden. Maar de provincie vindt de polder daarvoor totaal ongeschikt. Minister Hugo de Jonge (wonen, CDA) zit tussen twee vuren, want via een motie is de kwestie ook bij de Tweede Kamer op de agenda gekomen.

Oud-Deltacommissaris Wim Kuijken gaat daarom op De Jonges verzoek dit najaar een advies schrijven. Om zo sterk mogelijk in haar wens te staan, wil Alphen snel een masterplan maken. Zo kunnen allerlei vragen al worden beantwoord die rijk en provincie kúnnen hebben. Wel kost zo'n plan zo'n 1,4 miljoen euro.

Verklaard tegenstander GroenLinks weet dat een raadsmeerderheid vóór de Gnephoek als woonwijk is. Daarom wil woordvoerder Gé Kapteijn absolute zekerheid dat Alphen bij een 'nee' van adviseur Kuijken niet stilletjes nog doorgaat met planontwikkeling.

"Bovendien hoop ik dat wethouder Van As dan een plan B heeft om snel door te kunnen met het aanpakken van de woningnood." Ernst-Jan Straver (PvdA) heeft evenzeer die bedenkingen.

Die garanties krijgen de twee partijen, reageert wethouder Gerard van As (wonen, Nieuw Elan). "Ik heb expliciet toegezegd dat als het advies van Wim Kuijken negatief uitpakt, wij dit proces ogenblikkelijk stopzetten. Het heeft dan geen zin om door te drammen." Wat Alphen in zo'n situatie gaat doen, is onderwerp van overleg met de raad.

Van As: "We moeten ons beraden wat we dán met de Gnephoek willen; moet het een natuurgebied of iets anders worden?" En, zeker zo belangrijk, waar gaat Alphen dan wél bouwen om de wooncrisis te bestrijden. "Want het mag wel duidelijk zijn dat de boel in de fik staat. En het wordt met de week erger."