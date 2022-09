Alphen kan alsnog een punt zetten achter het bouwproject op de plek van Hotel Toor. Onlangs zijn de laatste twee van de zes units op de begane grond verkocht aan twee ondernemingen.

Wat er precies in komt is nog niet bekend. Dat de gemeente deze commerciële ruimten aan het Stationsplein in eigendom had, had een bijzondere reden. Op de plek van het vroegere Hotel Toor zou een wooncomplex met 145 appartementen komen. Daarvan zouden er 112 als sociale huurwoningen naar woningcorporatie Woonforte gaan.

Maar dat was financieel alleen mogelijk als de gemeente de zes units zou aankopen en dus het onrendabele deel van dit en het naastliggende Nuon-terrein kon afdekken. Vervolgens kostte het aan de man brengen veel meer moeite dan vooraf was gedacht.

Administratie kan afgesloten

Eerst (april 2017) gingen de ruimten (vooral geschikt voor horeca) in de verhuur. Maar nadat ook met een verlaagde huur niemand toehapte, besloot de gemeente deze 'plint' te verkopen. En ook dat kostte het nodige geduld.

Nu ook de laatste twee van de zes units zijn verkocht, kan de administratie worden afgesloten. Vastgoedwethouder Gerard van As (Nieuw Elan) is opgelucht dat het boek dicht kan. Dergelijke commerciële ruimtes beheren is namelijk geen taak van de gemeente en kostte Alphen bovendien veel geld.