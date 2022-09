Twee verdachten van de vogelroof in 2014 bij Avifauna in Alphen aan den Rijn en bij andere vogelparken hoeven hun celstraf niet helemaal uit te zitten. De behandeling van hun hoger beroep duurde veel te lang.

In de nacht van 15 op 16 september 2014 werden 36 zeldzame en beschermde vogels gestolen uit Avifauna. Na een uitgebreid politieonderzoek, moesten in 2017 zes verdachten zich bij de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor de vogelroven in Avifauna en bij dierenparken in De Lier, Udenhout en Veldhoven. De rechters veroordeelden vijf verdachten destijds tot celstraffen variërend van twee tot veertien maanden. Een verdachte kwam er vanaf met een werkstraf van 70 uur.

Verschillende verdachten stapten naar het gerechtshof, maar de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep liet maar liefst vijf jaar op zich wachten. In de tussentijd overleed de verdachte die de hoogste celstraf van veertien maanden had gekregen.

Een vader en zoon uit Drunen die beschuldigd werden van de heling van geroofde Avifauna-vogels, verklaarden twee weken geleden bij het gerechtshof dat ze onschuldig waren. De zoon kreeg eerder een onvoorwaardelijk celstraf van vier maanden, waarvan hij er drie maanden uitzat. Het hof vindt beide mannen wel schuldig. De laatste maand in de cel wordt de zoon nu echter kwijtgescholden, omdat hij lang moest wachten op de behandeling van de zaak. De vader kreeg bij de rechtbank een werkstraf van 70 uur, en die is nu verlaagd naar 40 uur.

Een derde verdachte, die eerder een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden kreeg, waarvan hij 45 dagen uitzat, hoeft net als de zoon uit Drunen niet terug naar de cel. Hij moet nu alleen nog een werkstraf van 200 uur opknappen.

Een vierde verdachte heeft in de tussentijd wel een half jaar vastgezeten voor zijn aandeel in de vogelroof bij Avifauna. Die straf blijft staan. Zijn verhaal dat hij maar een klein aandeel had in de zaak is volgens het hof ongeloofwaardig.

De straffen van het hof komen in de meeste gevallen overeen met de strafeisen.