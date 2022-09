In Alphen is er woensdag 'eindelijk' weer een ouderwetse jaarmarkt, met veel kramen én volop vertier in het stadshart. Bezoekers hebben er duidelijk zin in.

Rond 10 uur begonnen onder meer de Hooftstraat, Van Mandersloostraat, Raadhuisstraat en de Julianastraat al lekker vol te lopen. Op terrasjes bij koffietenten en andere horeca waren al weinig stoelen meer leeg. In de straten liepen veel koopjesjagers. Zoals Lomi en Desy Soumokil uit Alphen. Hij heeft al een paar tassen met kleding gekocht en staat bij de kraam van PME Legend op de hoek van Hooftstraat en Thorbeckeplein broeken uit te zoeken. "Aan deze zit geen knoop, dus die neem ik niet. Maar een ander exemplaar met een kleine beschadiging misschien wel. Het scheelt gewoon heel veel geld als je nu toeslaat, dus dat doe ik", vertelt Lomi. Op de markt staan veel kledingkramen, maar zoals gewoonlijk kun je ook thuiskomen met tassen, riemen, handige poetsdoekjes of dunschillers, bolletjes knoflook en nog veel meer. Her en der staan standwerkers, ook laten verenigingen, koren en bijvoorbeeld corporatie Woonforte en Fietsmaatjes Alphen zich zien. Ook is er veel muziek en doen lokale dansscholen mee aan Heel Alphen Danst.