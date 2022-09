Vrijwilligers van de bibliotheek in Leimuiden maken zich zorgen over de dreigende sluiting van de vestiging in sporthal 't Spant. Het dorp zou per 2023 alleen een uitgiftepunt overhouden.

Reden voor CDA-fractievoorzitter Anja de Rijk om vragen aan burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem te stellen. Wethouder Nick van Egmond (onderwijs en cultuur, D66) zegt in een reactie: "De zorgen en vragen zijn bij ons bekend. Wij zijn hiermee dan ook bezig en verwachten een optie aan de raad voor te kunnen leggen."

De bibliotheek is nu in sporthal 't Spant ondergebracht. Vorig jaar werd besloten de vestiging in Roelofarendsveen uit te breiden. Omdat bibliotheekorganisatie Rijn en Venen één budget voor alle vestigingen krijgt, zou voor de bieb in Leimuiden minder geld beschikbaar zijn. Daarom heeft Rijn en Venen besloten om in dat dorp per januari komend jaar over te stappen naar een afhaalpunt.

Veel mensen waren het daar niet mee eens en zetten acties in het dorp op, wat bij elkaar opgeteld meer dan duizend handtekeningen opleverde. Een 'fors signaal' aan de politiek, vindt Anja de Rijk. Voor de zomervakantie werd volop met welzijnsorganisatie De Driemaster en de bibliotheek Rijn en Venen gepraat over alternatieve oplossingen. "Maar na de zomerstop werden die enthousiast ontvangen alternatieven steeds verder uitgekleed."

Rijn en Venen heeft onlangs een brief aan de vrijwilligers gestuurd dat de bieb in de komende maanden wordt afgebouwd. Dat heeft de onrust vergroot, stelt De Rijk.

Directeur Hester van Beek van de bibliotheek zegt in een reactie dat het niet veel anders kon met het informeren van de vrijwilligers. "Wij kunnen niet een vestiging in een week inpakken. Vandaar dat we al wel met voorbereidingen moeten beginnen."

"Maar dat laat onverlet dat ook wij hopen dat we meer kunnen doen dan nu ter tafel ligt. We vinden de vele steunbetuigingen hartstikke fijn. Het is goed te horen dat zoveel mensen waarde hechten aan deze voorziening."