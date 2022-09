De Leimuiderbrug werd de afgelopen periode uitgebreid nagekeken en beter afgesteld. De provincie Noord-Holland was begin deze week nog optimistisch dat de storingen verleden tijd waren, maar woensdagmorgen was het tóch weer mis.

Vanwege de storing was de N207 tussen Alphen en Nieuw-Vennep dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.

De Leimuiderbrug is bij veel weggebruikers berucht. Het gebeurde in de afgelopen maanden regelmatig dat de brug extreem lang open bleef staan. Sommige pechvogels moesten zelfs drie uur tegen het verticale brugdek aan kijken. Gevolg: kilometerslange files op de provinciale weg N207, opstoppingen op de Ringvaart, boze ondernemers, ontstemde wethouders en gedeputeerden.

Ook Noord-Holland, beheerder van de vanuit Heerhugowaard bediende brug, baalde enorm. Een calamiteitenteam van deskundigen, uitgebreide tests en onderzoeken, nieuwe onderdelen, het leek allemaal maar niet te helpen. Daarom is in de afgelopen weken extra uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er nou steeds verkeerd ging.

In dat systematische onderzoek zijn alle bewegende en elektronische delen nagelopen, vertelde een provinciewoordvoerder eerder aan het AD. "De Leimuiderbrug bestaat in feite uit drie afzonderlijke bruggen. Wat we hebben gedaan, is van alle bruggen al die delen nalopen of ze goed werken en goed zijn afgesteld. Waar nodig hebben we zaken aangepast."