Koudekerkers kunnen een snelheidscamera in hun dorp voorlopig vergeten. Dit blijkt uit de antwoorden die burgemeester en wethouders geven na schriftelijke vragen van raadslid Nico de Jong (RijnGouweLokaal) uit Koudekerk.

Hij trok aan de bel omdat Koudekerkers al jaren klagen over hardrijders op wegen als de Hoogewaard, Dorpsstraat en Hondsdijk. Dit probleem speelt al zo'n vijftien jaar. Eerder zijn wegversmallingen aangebracht (en sommige later weer weggehaald) en is in een deel van het wegenlint door het dorp de maximumsnelheid bepaald op 30 kilometer per uur.

Juist dat laatste maakt het nu lastig om een flitspaal neer te zetten. Volgens de gemeente Alphen doet het Openbaar Ministerie (OM), dat gaat over het plaatsen van snelheidscamera's, niet aan flitspalen in 30-kilometerzones. Daar moeten wegbeheerders andere maatregelen nemen om de snelheid eruit te krijgen.

Alphen is nu bezig om van alle wegen te bepalen welke functie zij zouden moeten hebben en welke maximumsnelheid én weginrichting daar dan bij horen. De gemeente geeft nu al aan dat de huidige inrichting vrijwel zeker niet past bij de functie, dus dan zou de weg anders moeten worden ingericht. "Dat moeten we nu even afwachten", reageert De Jong. "Wij blijven er wel bovenop zitten. Het is tijd dat er actie wordt ondernomen en dan geen maatregelen die in de praktijk toch niet blijken te werken."

Als de maximumsnelheid op Hoogewaard, Dorpsstraat en Hondsdijk omhoog gaat naar 50 kilometer per uur kan daar mogelijk wél een camera komen, oppert De Jong nog.

Burgemeester en wethouders van Alphen geven in hun reactie aan dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid in Koudekerk. Bewoners klaagden onlangs in deze krant over de hardrijders. "Het is wachten op de eerste dode", zei De Jong eind juli.