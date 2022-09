Wie begin volgend jaar een nieuwbouwwoning in de gemeente Alphen betrekt, mag dit huis niet binnen vijf jaar met forse 'winst' doorverkopen. Ook wil Alphen de zekerheid hebben dat kopers echt zelf in zo'n nieuw huis gaan wonen.

Beide regels gelden voor nieuwe huizen in de prijsklasse tot 355.000 euro. Veel gemeenten en ook het Rijk komen nu met maatregelen die moeten garanderen dat beleggers niet op grote schaal met nieuwbouwhuizen aan de haal gaan, die kunnen ze dan weer duurder verkopen of verhuren. De Alphense gemeenteraad heeft eerder dit jaar op dit soort bescherming aangedrongen, zodat 'gewone' woningzoekenden niet 'helemaal uit de markt worden gedrongen'.

Het is te hopen dat de gekte op de woningmarkt, met veel kandidaten die fors moeten overbieden om aan een huis te komen, straks voorbij is. Dat zegt wethouder Gerard van As (wonen, ruimte). "In de komende vijf jaar kunnen we bekijken hoe deze voor Alphen nieuwe maatregelen uitpakken." Waarop die termijn van vijf jaar precies is gebaseerd, kon hij niet zeggen. In het voorstel aan de gemeenteraad staat dat Alphen enerzijds beleggers de wind uit de zeilen wil nemen, maar dat woningbezitters ook de kans moeten hebben 'volgende stappen te zetten in hun wooncarrière'.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer benadrukte twee jaar terug al dat met dit soort maatregelen 'er geen huis bij komt'. Daarom blijft Van As liefst ook bouwen. "We zitten nu op zeshonderd huizen per jaar in de hele gemeente. Bouwen we het dubbele, dan gaan die moeiteloos weg. De vraag is giga."

De gemeente probeert aan woonwensen van veel groepen te voldoen, maar kan niet alles. Van As: "Neem de nieuwbouw van corporatie Woonforte in het Alphense stationsgebied. Daar komen ook grotere appartementen, voor gezinnen. We kunnen niet iedereen een rijtjeshuis geven."