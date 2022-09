De N11 is vanwege werkzaamheden binnenkort enige tijd afgesloten tussen Alphen en Leiden.

Verkeer wordt omgeleid via de A12 en de A4. De afsluiting gaat in op vrijdag vanaf 20.00 uur en duurt naar verwachting tot 14.00 uur. De op- en afritten van de N11 in Alphen en bij Hazerswoude-Rijndijk zijn dan dicht.

De extra reistijd voor autoverkeer bedraagt ongeveer een kwartier, meldt Rijkswaterstaat. Dat beheert de N11. Het werk bestaat uit onderhoud aan asfalt, bermen, vangrails en verlichting.

Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober is de N11 ook een deel van de dag afgesloten, tussen Alphen en Bodegraven.