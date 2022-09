De horeca in de Alphense Julianastraat houdt dit jaar geen gezamenlijk straatfeest. Wel zijn onder meer Alle Hens, Schatjes en de Wijnbar open.

Jarenlang was het traditie dat op de woensdagavond na de Alphense jaarmarkt een straatfeest werd gehouden in de Julianastraat. Daar gaat nu een streep doorheen.

Walter Straver, mede-eigenaar van Bar Amsterdam, Alle Hens en Schatjes, laat doorschemeren dat dit te maken heeft met de vele regels waaraan organisatoren van dit soort feesten tegenwoordig moeten voldoen. Het komt erop neer dat het voor die ene avond alle extra moeite niet waard is.

"Bar Amsterdam blijft woensdagavond dicht, maar Schatjes is wel open. En op het Rijnplein is voor jonger publiek ook genoeg te doen", zegt Straver. Alle Hens werkt met een minimumleeftijd van 30 jaar voor bezoekers.

Koningsdag

Twee jaar terug ging het straatfeest in september ook niet door. Er is ook een straatfeest op de avond voor Koningsdag, dat werd destijds ook afgeblazen. Straver: "Afgelopen voorjaar hebben we het wél gehouden, vooral omdat de gemeente Alphen daarom vroeg. Ik sluit ook niet uit dat we de handschoen straks weer oppakken, maar voorlopig stoppen we er even mee."