Boeren in het Groene Hart hebben indirect last van de vogelgriep. Nu op allerlei plekken besmettingen zijn gesignaleerd, mag daar niet worden gejaagd. Daardoor is er meer kans op gewasschade.

Jagers trekken traditioneel in het najaar het veld in om bijvoorbeeld hazen, fazanten en houtduiven te schieten. Ook wordt op waterwild, zoals ganzen en eenden, gejaagd.

De uitbraak van vogelgriep bemoeilijkt echter de jacht. Als bij een pluimveebedrijf of een hobbyboer vogelgriep wordt geconstateerd, wordt daar omheen een vervoersverbod afgekondigd binnen een straal van 10 kilometer.

Maar het betekent ook dat binnen die afstand de jacht op in het wild levende watervogels verboden is. En jagers mogen dan in waterrijke gebieden ook niet op hazen, fazanten en duiven jagen. Dan is er namelijk het risico dat watervogels worden verstoord en op de wieken gaan. En dat zorgt weer voor risico op verspreiding van vogelgriep.

Uit een overzicht blijkt dat vogelgriep sinds oktober 2021 niet alleen bij hobbyboeren in Nieuwerbrug, Ter Aar, Nieuwkoop en Boskoop is aangetroffen. Ook zijn besmette wilde vogels gevonden in de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen, Braassemermeer, Goudse Hout, Willeskop en nabij Woerden en Hazerswoude-Dorp.

Gedeputeerde Meindert Stolk (faunabeheer, CDA) schrijft in een brief aan provinciale staten dat hij actie heeft ondernomen. Hij is in overleg gegaan met het landelijke schadeloket BIJ12, dat vergoedingen uitbetaalt bij schade door wild aan landbouwgewassen.

Het is lastiger om nu bijvoorbeeld vraatschade of een vertrapt gras door grazende ganzen te bestrijden. "De provincie is van mening dat de kosten van wildschade niet geheel voor rekening van boeren mogen komen. Daarom bieden we via BIJ12 de mogelijkheid aan om compensatie voor deze schade aan te vragen", schrijft Stolk in een brief aan provinciale staten. Beloofd is 'coulant' met verzoeken om te gaan.