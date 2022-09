Alphen krijgt vrijwel zeker een vervangend honden-uitrenveld, maar de kans is klein dat de Stichting Alphense Hondenbezitter dat gaat beheren.

Het Alphense gemeentebestuur heeft gekozen voor een veld aan het Goudse Rijpad, dat tussen de spoorlijn en het woonwagenkamp ligt. Dat is sinds vorig jaar in bezit van de gemeente.

Het weiland is volgens burgemeester en wethouder vergelijkbaar met het huidige uitrenveld, dat naast de containerterminal op bedrijventerrein Steekterpoort ligt. Dit vervalt binnenkort omdat het is verkocht aan een bedrijf. Voordeel van de nieuwe plek is dat er genoeg ruimte is. Belangrijk, want het huidige uitrenveld wordt druk bezocht.

Een nadeel van het veld aan het Goudse Rijpad is dat het nogal achteraf gelegen is. Om er toch wat toezicht te hebben, heeft de gemeente gekozen voor een splitsing in een openbaar en een te verhuren terrein. De huurder kan dan een oogje in het zeil houden en als een soort gastheer fungeren, denkt Alphen.

Dat was niet de opzet die de Stichting Alphense Hondenbezitter heeft bepleit. De stichting had liever het volledige terrein gehuurd omdat zij dan ook huisregels kan vaststellen en ongewenste bezoekers en vandalisme buiten de deur kan houden. Dat laatste is namelijk een belangrijk probleem bij het huidige, openbaar toegankelijke terrein.

Volgens voorzitter Richard Deijs rijzen nogal wat vragen bij het gemeentelijke plan. Zo krijgt de gebruiker indirect de verantwoordelijkheid voor het openbare veld, denkt hij. Het te verhuren terrein wordt niet ingericht en de uiteindelijke huurprijs is ook hoger dan de stichting vooraf met de gemeente had besproken.

Voor die huurprijs heeft het Alphense college wel een verklaring. Een onderhandse huur aanbieden is 'niet voor de hand liggend' omdat de gemeente transparant moet zijn. Ook geldt 'gelijke monniken gelijke kappen', meldt Alphen.