De man in wiens schuur in Alphen in maart een enorm wapendepot werd gevonden, vreest voor zijn familie nu de zaak in verband wordt gebracht met onder meer de moord op Peter R. de Vries. "Een verklaring afleggen staat gelijk aan zelfmoord", zei zijn advocaat dinsdag tijdens de behandeling van de strafzaak in Zwolle.

In de schuur van de 29-jarige Jeremy W. in Alphen trof de politie in maart 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschutter-geweren en vier anti-tankwapens (bazooka's). Sommige wapens waren doorgeladen. Alphenaren W. en de 45-jarige Pascal L. werden als eerste twee van inmiddels zeven verdachten vastgezet. Hun advocaten verzochten dinsdag om vrijlating en vooral ook om afsplitsing van de zaak tegen de andere verdachten.

Inmiddels gaat de zaak om veel meer dan alleen een vondst van wapens 'die alleen in de zware criminaliteit gebruikt worden', zo zei de officier van justitie. Op de inleidende zitting vorige week tegen de andere vijf verdachten werd al bekendgemaakt dat er een link is met onder meer de poging tot de liquidatie van de gevluchte crimineel Cor P. in de Dominicaanse Republiek op 4 januari en met de moord op Peter R. de Vries in juli 2021.

L. en W. zwegen tot nu toe elk over hun rol. "We hebben gezien wat er gebeurt met mensen in dit dossier die wel zijn gaan praten", zei advocaat Sonny Jansen, verwijzend naar onder meer de moord op de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces rond hoofdverdachte Ridouan T..

"Als hun rollen zo klein zijn, is er niet veel op tegen daarover meer te vertellen", reageerde de officier van justitie. Hij vreest dat het vrijlaten van deze twee verdachten het onderzoek zal frustreren. De rechtbank besloot dat beide mannen vast blijven zitten. Ook worden hun zaken niet afgesplitst. De volgende regiezitting is in november.