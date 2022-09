Het parochiebestuur van de Alphense Bonifaciuskerk wil het ruim 120 jaar oude orgel laten restaureren. Daarvoor is een inzamelingsactie gestart.

Het orgel werd zaterdag, op Open Monumentendag en Nationale Orgeldag, nog bespeeld door vaste organist Alexander Schippers. Het parochiebestuur wil niet zeggen hoeveel geld er nodig is voor de restauratie, behalve dat het een fors bedrag vergt.

De bedoeling is het orgel volgend jaar te laten opknappen. Dat voornemen had het parochiebestuur al jaren. Het instrument is in dik een eeuw meermaals aangepast, maar nu is volgens de kerk 'de eenheid van het instrument verstoord'.

Het Hilboesenorgel in de Bonifaciuskerk is vernoemd naar de Franse bouwer en is ooit door een weldoener geschonken. Het idee is om het orgel zoveel mogelijk in originele staat terug te brengen.

De Bonifaciuskerk is niet de enige kerk in het Alphense stadshart waar restauratie van een orgel wenselijk was. Het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk is recent voor een fors bedrag opgeknapt. De Vrienden van de Adventskerk gingen daarvoor de boer op en haalden ruim een ton op. Zo konden Alphenaren de pijpen van het orgel 'adopteren'. De Adventskerk viert dit jaar het honderdjarig bestaan.