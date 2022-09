Een jonge zwaan is maandagavond bevrijd van een vishaak in zijn hals. Ook zat zijn poot verstrikt in een vislijn.

De brandweer moest eraan te pas komen om de zwaan te vangen op de Aarkade in Alphen. Samen met medewerkers van de dierenambulance lukte het om de haak en vislijn te verwijderen. De zwaan werd teruggezet bij zijn ouders in de Aar. Twee weken geleden riep de dierenambulance in Alphen vissers op hun spullen op te ruimen, nadat in het Europapark een jonge zwaan een vishaak had ingeslikt. Zijn maag had zoveel schade dat het diertje een dodelijk spuitje moest krijgen.