Ruim vijfhonderd vluchtelingen uit Oekraïne konden dit weekend gratis een bezoek brengen aan het Alphense vogelpark Avifauna. Dat stelde samen met kinderopvang Junis vrijkaarten beschikbaar.

Daarom vertelde vrijwilliger Hans zaterdagmiddag een Oekraïense moeder en haar dochter met behulp van tolk Alla over de bijzonderheden van een aantal dieren.

De vrijkaarten werden beschikbaar gesteld na een oproep die werd gedaan via Alphen aan alle opvangadressen die onder de gemeente vallen, vertelt manager educatie Arnout de Vries.

"Al sinds jaar en dag is Junis afnemer van kaarten, met de kinderen bezoeken ze geregeld het park en kopen ze vooraf kaarten. Maar tijdens corona kwam het daar niet altijd van. Dus zeiden ze: we hebben kaarten over, we sponsoren er vierhonderd, laat ze ten goede komen aan de vluchtelingen. Na overleg met de gemeente hadden we er iets meer nodig, dus hebben we het verschil zelf bijgelegd."

Zaterdag waren er zeventig gezinnen, dat had te maken met de verwachte regen, volgens De Vries. Zondag was het beduidend drukker. "Uit de reacties bleek dat het heel welkom was dat er iets was waar de kinderen terechtkonden."