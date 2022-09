Een negentienjarige man is zaterdagavond overleden als gevolg van drugsgebruik op een technofeest in de Rotterdamse club Now&Wow in de Maassilo. Volgens de politie werd de persoon onwel en is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het feest werd na het incident afgelast.

Volgens een woordvoerder werd de politie in eerste instantie gebeld omdat de man zich agressief gedroeg bij de EHBO-post op het feest. "Toen agenten aankwamen, kalmeerde hij. Maar al snel werd hij grauwer en grauwer", vertelt de politiewoordvoerder.

Even later werd de man, die uit de gemeente Alphen uit den Rijn komt, onwel en begonnen de diensten rond 23.00 uur de hulpverlening. Er werd geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De negentienjarige man overleed rond 23.30 uur op het feest.

Na onderzoek van een arts werd geconcludeerd dat drugsgebruik de aanleiding vormde. Of er sprake is van een overdosis drugs, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. "De drugs hebben processen op gang gebracht in zijn lichaam waardoor hij is overleden."

Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat en waar hij het vandaan heeft. Op internet gaat het verhaal rond dat iemand iets in het drankje van de negentienjarige man heeft gedaan. De politie is bekend met dit verhaal, maar zegt erbij "dat er wel meer verhalen rondgaan". De politie stelt verder geen onderzoek in.

Maassilo loopt leeg

Na het overlijden werd omgeroepen dat het nachtdeel van het feest, dat van 23.00 uur tot 6.00 uur had moeten duren, was afgelast. De feestgangers werd verzocht te vertrekken. Onder toeziend oog van agenten stroomde de Maassilo leeg met teleurgestelde feestgangers. Dit verliep rustig.

Direct ging al rond dat een persoon binnen was overleden door drugsgebruik, mede door de komst van de vele hulpdiensten. Het feest kende ook een dagdeel, dat vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur duurde. Het is niet bekend of de overleden persoon hierbij aanwezig was.

De organisatie achter het feest BeukenXL laat op Instagram weten dat het uitverkochte feest is afgelast vanwege het incident. "Deze beslissing is gemaakt is samenspraak met Maassilo, de politie en de organisatie. Informatie over terugbetalingen volgt snel." Een verdere reactie wil de organisatie niet geven in afwachting van het onderzoek.

Komt niet vaak voor

Volgens de recentste cijfers uit 2017 en 2018 van verslavingszorginstelling Jellinek blijkt dat gemiddeld ruim 200 mensen in één jaar overlijden na gebruik van illegale drugs, zoals cocaïne, xtc, heroïne of een combinatie daarvan. Maar het komt niet vaak voor dat personen op een feest zelf overlijden vanwege drugsgebruik.

Verleden jaar overleed een 28-jarige bezoeker van het Amsterdam Dance Event. Zijn moeder liet toen aan De Telegraaf weten dat haar zoon was overleden door een zeldzame bijwerking na xtc-gebruik. Het Trimbos-instituut heeft een zwarte lijst van pillen, zoals pillen die als xtc worden verkocht maar waar speed in zit of andere nieuwe stoffen waarvan nog weinig bekend is.