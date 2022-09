De dorpsboerderij in Nieuwkoop is getroffen door vogelgriep. De dieren op de boerderij moeten worden afgemaakt.

Dat moet de verdere verspreiding van het virus voorkomen, meldt de gemeente Nieuwkoop. "De dorpsboerderij was uit voorzorg al sinds 4 september gesloten voor publiek en blijft nog minstens twee weken gesloten. Daarna wordt in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaald of de dorpsboerderij weer open kan of uit voorzorg nog iets langer gesloten blijft", volgens een woordvoeder.

Volgens de GGD zijn er geen aanwijzingen voor besmettingen van mensen. De gezondheidsdienst houdt de situatie nauwlettend in de gaten.