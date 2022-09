Liefhebbers van antieke auto's kunnen dit jaar enkele uren langer hun ogen uitkijken bij de Alphense Oldtimerdag. Die duurt zaterdag 17 september namelijk niet tot 17.00, maar tot 20.00 uur.

Duizenden mensen trokken de jaren voor de coronacrisis steevast naar het Alphense stadshart voor de Oldtimerdag. In 2020 en 2021 moest de organisatie improviseren: wel een toerrit, maar geen rijen antieke auto's, livemuziek en nog veel meer in de Hooftstraat en omgeving. Nu is er weer een volledig programma en omdat het de 40ste editie is, doet de organisatie er volgens voorzitter Marcel Benschop een schepje bovenop. "Er zijn twee muziekpodia en er komen foodtrucks, zodat mensen niet tot 20.00 uur hoeven wachten om te gaan eten."