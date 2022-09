Tijdelijke werknemers huisvesten in een 'gewoon' huis, van die optie wordt vooralsnog weinig gebruikgemaakt.

Dat blijkt uit een overzicht van de gemeente, dat door de fractie van RijnGouweLokaal was opgevraagd naar aanleiding van een bewoningsgeval aan de Magerhorst. Hier werden zo'n zeven arbeidsmigranten gehuisvest in een maisonnette.

Volgens de gemeente zijn sinds 1 januari dit jaar vier verzoeken binnengekomen voor kamerverhuur. Zo'n aanvraag is nodig omdat opsplitsing van de woning niet mag volgens het bestemmingsplan. De aanvrager voor de Magerhorst trok zelf zijn aanvraag in omdat de gemeente er geen groen licht voor zou geven.

In het geval van een pand aan de Reijerskoop in Boskoop besloot de gemeente het verzoek helemaal niet te behandelen. De aanvrager leverde namelijk niet alle gevraagde informatie aan. De gemeente heeft nog twee andere verzoeken in behandeling, aan de Plutostraat en de Frederik Hendrikstraat in Alphen.

Verder hebben drie ondernemers gevraagd of zij arbeidsmigranten bij het eigen agrarische bedrijf op grotere schaal mochten huisvesten. Voor de Burgemeester ten Heuvelhofweg was dat niet haalbaar. Voor de twee andere plekken is toestemming voor tijdelijke huisvesting verleend, namelijk aan de Halve Raak in Boskoop en het Zuideinde in Aarlanderveen.