De 24-jarige Boskoper, die op 8 juli de twintigjarige fietsster Kaylee Marsé schepte waarna ze overleed, was achter het stuur met zijn telefoon bezig. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM). Ook zou hij veel te hard hebben gereden, 122 tot 134 kilometer per uur.

Dat bevestigt het OM na vragen van AD Groene Hart. De man zou vijftig tot 60 kilometer per uur te hard hebben gereden. Volgens justitie was de Boskoper ook onder invloed van cannabis ten tijde van het ongeluk. Het OM bracht eerder al naar buiten dat de man wordt verdacht van roekeloos rijden en dat hij onder invloed was. Niet op de kruising zelf, maar al eerder tijdens zijn rit zou hij door een rood licht zijn gereden, zegt justitie.

Hij zou kilometers lang veel te hard hebben gereden. Eerder werd ook bekend dat Marsé vlak voor de aanrijding door rood fietste, maar dat doet volgens het OM niets af aan de aanklacht tegen de bestuurder. Ook zou Kaylee aan het bellen zijn geweest, maar dat was volgens het OM handsfree.

De Alphense werd op 8 juli met haar fiets geschept door een automobilist op de oversteek bij de kruising van Oranje Nassausingel en Thorbeckestraat. Marsé werd een stuk meegesleurd en overleefde de aanrijding niet. De dagen na haar dood legden nabestaanden en andere bekenden massaal bloemen op de bewuste plek. Op 30 juli was de kruising het toneel van een grootschalige reconstructie door de politie.

Hulpdiensten rukten die 8 juli rond 23.00 uur massaal uit, maar de fietsster bleek niet meer te redden. De wagen van de automobilist raakte zwaar beschadigd. De 24-jarige Boskoper zit sinds de avond van de aanrijding achter de tralies en moet maandag voor het eerst voor de Haagse rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting.

Kaylee Marsé was in Alphen bekend als vrijwilliger van het jaarlijkse Vakantiespel gedurende de zomervakantie. Ook was ze actief bij de lokale carnavalsclub. Ze werkte in een kapsalon.