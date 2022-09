Een automobilist is donderdagochtend op de Herenweg (N207) in Woubrugge van de weg geschoten en een sloot in gereden.

Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De inzittenden konden zelf uit het voertuig komen. Niemand raakte gewond. Het ongeluk leidde tot verkeershinder.