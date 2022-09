Bodegraven-Reeuwijk moet een grotere bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Die oproep doet Johan Langelaar namens de ChristenUnie. Hij hint op de plaatsing van tijdelijke en flexibele woonunits die dan ook door andere woningzoekenden gebruikt kunnen worden.

"De afgelopen weken zijn we erg geschrokken van de verschrikkelijke en inhumane situatie die in Ter Apel is ontstaan. Dit is niet een probleem van Ter Apel, dit is het probleem van alle Nederlandse gemeenten en daarmee ook van Bodegraven-Reeuwijk", schrijft Langelaar namens zijn partij.

Bodegraven-Reeuwijk vangt al maanden rond de tachtig alleenstaande minderjarige vluchtelingen op in het Gr8-hotel langs de Goudseweg (N459). Gelet op de noodsituatie die zich nu voordoet, vraagt Langelaar Bodegraven-Reeuwijk om een tandje bij te zetten.

Verder wil hij weten of Bodegraven-Reeuwijk extra opvangplekken kan bieden aan asielzoekers in de vorm van tijdelijke woonunits. Tot slot daagt hij burgemeester en wethouders uit met ideeën te komen om de doorstroming van statushouders te bevorderen.

Burgemeester en wethouders hebben onlangs de huurovereenkomst voor het gebouw aan de Reeuwijkse Poort verlengd waarin Oekraïense vluchtelingen zijn ondergebracht tot uiterlijk eind maart 2024.