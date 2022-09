De uitvaart van commando Simmie Poetsema heeft woensdagmiddag onder militaire eer plaatsgevonden in Alphen. De 26-jarige militair uit Leimuiden werd vorige week dodelijk getroffen bij een schietpartij in de Verenigde Staten.

Poetsema raakte levensgevaarlijk gewond voor een hotel in Indianapolis toen hij vanuit een auto werd beschoten. Hij overleed twee dagen na het schietincident in het ziekenhuis aan zijn verwondingen in het bijzijn van zijn familie. De korporaal der eerste klasse was met commando’s voor een training in Indiana.