Het Alphense bedrijf Lieftink Geveltechniek, dat ramen, deuren, kozijnen en schuifpuien maakt en levert, gaat op een bijzondere manier personeel werven.

Lieftink heeft het reclamebureau VRHL, ook uit Alphen, in de armen genomen om samen een wervingscampagne op te tuigen. De deuren- en ramenmaker heeft namelijk moeite om jonge mensen aan zich te binden. Omdat steeds minder jongeren een technische opleiding volgen, heeft Lieftink geen jonge aanwas. Daarom wilde Lieftink het werken-lerentraject promoten onder jongeren van 15 tot zeventien jaar, die op school in Alphen en omgeving zitten.

Daarom heeft VRHL zich in de leeftijdsgroep ondergedompeld. VRHL heeft een strategie bedacht voor een campagne op Snapchat, een populair sociaal netwerk onder jongeren. Daarvoor is een fotoshoot gedaan en worden de beelden gebruikt voor advertenties op Snapchat. Ook is er een filmpje van een jonge werknemer gemaakt en komt Lieftink nu zichtbaar in beeld op Google wanneer jongeren van deze leeftijd zoeken naar een werk-leertraject. "Het opleidingstraject is al onder een hele grote groep mensen zichtbaar geweest", verzekert VRHL.

Joost Berkhout, directeur van het economische platform EDBA, is enthousiast over de 'krachtige' samenwerking. "Heel erg gaaf", schrijft hij op LinkedIn.