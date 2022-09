Het ziet ernaar uit dat het toezicht door de Alphense Reddingsbrigade op en rond de Zegerplas volgend jaar wordt voortgezet.

Hoewel de formele evaluatie van de afgelopen zomer gehouden proef binnenkort volgt, toont Jelle Zweers zich namens de reddingsbrigade enthousiast. "Ik denk dat we onze meerwaarde wel hebben bewezen. Er zijn gelukkig geen grote incidenten geweest, zoals enkele jaren terug het verdrinken van een vierjarig kind. Wel hielpen we bij een reanimatie en verleenden hulp nadat iemand flink was gevallen. Omdat wij meestal als eerste in de buurt zijn, kunnen wij ook sneller helpen dan bijvoorbeeld de politie of brandweer."

Gedurende zo'n 25 warme zomerdagen waren twee tot vijf lifeguards op en rond de Zegerplas aanwezig. Zweers: "Of Alphen ook zonder kan, dat is lastig om te zeggen. Je moet kijken wat wij extra doen en wat dat mag kosten."

De gemeente Alphen wilde niet meebetalen aan een proef en wil nu ook nog niet zeggen wat zij vindt van het verloop van deze eerste zomer. Thijs Bezemer van de Sunset Beach Bar aan de Zegerplas wel. Hij was één van de ondernemers die de proef nu financieel ondersteunden. "Als de brigade maar één mensenleven zou redden, dan zou dat al onbetaalbaar zijn. Ik ben heel blij dat ze zo zichtbaar aanwezig zijn. Niet alleen bij het Zegerstrandje, maar ook elders rond de plas. Bij mij hielpen ze toen we een waterpolotoernooi hadden en bij het supppen."

Ook Martin Kalkhoven van Wet 'n Wild, naast het Zegerstrand, ziet een vervolg wel zitten. "Ze namen ons veel EHBO-taken uit handen en konden mensen waarschuwen voor de gevaren van het water. En of je bij een bepaalde waterkwaliteit wel kon zwemmen. Ik wil ook wel weer financieel bijdragen als dat straks nodig blijkt."

De Alphense reddingsbrigade had voor de start van de proef gekeken hoe het toezicht wordt gedaan bij de Vlietlanden bij Leiden en bij de Noord Aa in Zoetermeer.