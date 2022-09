Net als in de provinciale politiek leven er ook in de Tweede Kamer zorgen over de uitgestelde verbreding van de A4 tussen Leimuiden en Den Haag. Wybren van Haga kaart de kwestie aan bij de minister.

Onlangs werd bekend dat het Rijk, mede door geldgebrek, verkeersplannen uitstelt waarop velen met smart zitten te wachten. Zo komen de A4 tussen knooppunt Burgerveen, vlak bij Leimuiden, en de afslag van de N14 in Den Haag later aan de beurt. Van Haga, solo-Kamerlid, vindt dat Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, de files op steeds drukker wordende wegen moet bestrijden. "Gebruikers van de A4 hebben dagelijks last van het uitstellen van de broodnodige infrastructurele investeringen door het kabinet, waarbij forensen bumper aan bumper muurvast staan en het in de file staan ook het bedrijfsleven veel geld kost", vindt hij. Eerder vroegen CDA, VVD en CU/SGP in de Staten van Zuid-Holland al aan provinciebestuurder Frederik Zevenbergen welke gevolgen de uitstel voor de provincie heeft. Duidelijk is dat met het besluit van het Rijk ook de vervanging van het oude Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen op de lange baan geschoven is. In 2025 valt er wellicht een besluit en ook dan kan uitvoering nog jaren op zich laten wachten. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn