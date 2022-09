Na maanden van onzekerheid zit er eindelijk vaart achter de bouw van het appartementencomplex aan de Aziëlaan. De opleveringen zijn vorige week begonnen.

Het complex naast de spoorlijn, vlak bij het viaduct van de Goudse Schouw, kreeg al snel de bijnaam 'spookflat'. Een jaar geleden, rond deze tijd, raakte aannemer Tetteroo Bouw B.V. uit Den Haag in zulke financiële problemen dat het project werd stilgelegd. Toekomstige bewoners hadden in veel gevallen hun oude huis al verkocht waardoor zij in de problemen kwamen.

"Donderdag 25 augustus is de algemene ruimte opgeleverd en vrijdag 26 augustus de eerste bovenste appartementen. Wij zijn als een van de laatste op 15 september de gelukkige", vertelt Patrick van Rooij, toekomstige bewoner in het complex. "Vooralsnog zijn er geen hele gekke dingen bij het opleveren voorgekomen. Alles gaat voorspoedig en Batenburg levert naar tevredenheid."

Batenburg Bouw en Ontwikkeling is de aannemer die het project afmaakt. "De deadline is formeel eind november, daarna moeten we een boete gaan betalen", lieten zij eerder nog aan deze krant weten.