De A12 bij Reeuwijk is maandagochtend enige tijd volledig afgesloten geweest in de richting van Utrecht vanwege een inzittende van een bestelbus die onwel was geworden.

Het busje stond op de vluchtstrook geparkeerd. Het slachtoffer is inmiddels door de ambulance met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de medische noodsituatie landde ook een traumahelikopter. De A12 was vanwege het incident volledig dicht in de richting van Utrecht tussen Reeuwijk en Bodegraven, met een lange file tot gevolg. Automobilisten uit Den Haag werden geadviseerd om te rijden via Alphen via de A4 en de N11, en vanuit Rotterdam via Gorinchem over de A15 en A27. Rond 6.30 uur werd de snelweg weer vrijgegeven. De vertraging kan nog flink oplopen.