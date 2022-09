Meepraten over flexwoningen is voor de Bühne, en je moet maar afwachten wie er komt te wonen. Die kritiek klinkt met name uit Nieuwveen.

De gemeente Nieuwkoop wil met tijdelijke woonunits (voor maximaal twintig jaar) de schrijnende woningnood aanpakken. Die maximaal 28 flexwoningen zijn bedacht voor de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen en de Langeraarseweg in Langeraar.

Op de twee inloopsessies (totaal 150 tot 200 bezoekers) is duidelijk geworden dat de meningen scherp verdeeld zijn. Er zijn behoorlijk wat inwoners die de flexwoningen een goed idee vinden, meldt een gemeentewoordvoerder.

Anderzijds is met name aan de Speelmanweg in Nieuwveen grote onrust ontstaan. Een handtekeningenactie tegen de plaatsing van 14 units heeft zeker 50 ondertekenaars opgeleverd, vertelt bewoner Evert van Amerongen.

Waar de buurt bovenal bang voor is? "De gemeente draait eromheen wie er nou precies komen te wonen'', zegt hij. "Eerst werd gesproken over spoedzoekers, nu hebben ze het over jongeren, starters en gescheiden mensen.''

"Dat de woningen alleen voor de regionale woningmarkt zijn bestemd? Geloven we niet. De term woningzoekenden kun je heel ruim opvatten.'' Wie garandeert dat er niet op den duur statushouders (toegelaten vluchtelingen) of asielzoekers uit Ter Apel worden ondergebracht, vraagt de buurt zich af.

Verder vinden buurtbewoners de plek allerminst geschikt, pal aan de drukke Speelmanweg. "Eerst had men het Teylersplein in gedachten maar dat is door enkele bewoners tegengehouden, hebben we gehoord'', zegt Van Amerongen. "Het gaat kortom allemaal op een heel vreemde manier.''

De gemeente kijkt serieus naar de bezwaren, zegt de gemeentewoordvoerder. "We staan open voor alle suggesties. Wel hebben we gemerkt dat er ook vooroordelen leven. Die zijn wellicht deels ingegeven door de opeenstapeling van landelijke maatschappelijke problemen, zoals de asielcrisis en de wooncrisis.''