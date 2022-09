De politie heeft een snelheidsminnende motorrijder staande gehouden op de N11 bij Alphen. Op Twitter deelt een agent foto's van de gereden snelheden.

De man viel de politie zondag tijdens een surveillance op omdat hij, elke keer als de linkerbaan ruimte bood, de gashendel 'te gretig' bediende.

Daarbij reed hij regelmatig over de 150 kilometer per uur, waar 100 de limiet is. De motoragent hield het bij op z'n eigen meter: "Zie de boordsnelheidsmeter die op enig moment 147 kilometer per uur toont, de motorrijder is bijna uit beeld."

Uiteindelijk werd hij door de motoragent staande gehouden en bekeurd. Onder de streep bleek dat hij weliswaar veel te hard had gereden, maar nog nét z'n rijbewijs mocht houden. De politie: "Het bleek dat het rijbewijs kort geleden nog wel was ingevorderd voor, u raadt het al, te snel rijden."

De officier van justitie zal op een later moment het boetebedrag bepalen.