In Alphen is een innovatieve manier gevonden om de waterkwaliteit te verbeteren. In het Omloopkanaal liggen sinds deze week tien drijvende eilanden en een Boskoopse schouw (een bootje uit de Romeinse tijd), beplant met groen.

"We willen het stadshart van Alphen vergroenen en we willen het liefst ook nog dat dit er fraai uitziet", vertelt Ron Kervezee van de gemeente over hoe hij tot dit plan kwam. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland bedachten zij dat er drijvende tuintjes in het Alphense Omloopkanaal moesten komen. "Daar zijn de leerlingen van het Groene Hart Lyceum vervolgens mee verder gegaan."

De middelbare scholieren kwamen erachter dat geperst kurk de beste bodem was voor de eilandjes. "Door het kurk kunnen wortels groeien van planten", vertelt Kervezee. "Die wortels halen allerlei vuil uit het water, waardoor dit een stuk helderder wordt. Daarnaast komen er als het goed is allerlei waterdieren en andere planten voor terug. De biodiversiteit gaat omhoog en de sloot gaat leven", vertelt de projectleider enthousiast. "We zijn de eerste in Nederland die dit soort eilandjes met een bodem van kurk hebben. Als het goed werkt, kunnen we dit hopelijk op meer plekken toepassen.''

Historisch tintje

Behalve tien eilandjes is er ook nog een Boskoopse schouw in het Omloopkanaal geplaatst. Daarmee wordt terugverwezen naar het Romeinse verleden van Alphen en staat het Omloopkanaal in het teken van het jaar van de Limes.

In Archeon zijn al Zwammerdamschepen te bewonderen. De Boskoopse schouwen zouden hetzelfde DNA hebben als de Zwammerdamschepen en verdienden dus een plek in het Omloopkanaal. Dat greep William van Wijngaarden aan door een volledig nieuwe schouw te bouwen. Dat deed hij eerst voor de Floriade, en nu dus voor Alphen zelf.