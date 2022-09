Bijna 3,5 jaar cel. Deze straf kreeg een Alphenaar (33) wegens drugshandel. Van witwassen is hij vrijgesproken. Voor een 33-jarige Bodegraver hield de Haagse rechtbank het bij twee jaar cel.

De politie schilderde hem af als boef in een Hollywoodfilm, zei Mohammed H. uit Alphen twee weken geleden bij de behandeling van zijn strafzaak. Politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn ervan overtuigd dat H. en anderen geruime tijd wiet transporteerden naar België en Frankrijk en ook in eigen land klanten hadden. Daar zou met name H. goed aan hebben verdiend. Hijzelf ontkent dat. "Wiet is verdriet."

De zaak kwam aan het rollen toen de Alphense politie najaar 2019 een tip kreeg over twee Alphense broers die het breed lieten hangen. Mohammed was één van hen. Daarna tapte de politie maandenlang telefoons af, zette observatieteams in en deed een baken onder het 'drugsbusje'. Dat werd in februari 2020 klemgereden op de A16 bij grensovergang Hazeldonk, de bestuurder werd opgepakt. Later volgden nog zeven aanhoudingen.

Casino

Deze criminele organisatie, stellen politie en OM, gebruikte een garage bij een waterpijpcafé aan de Van Nesstraat om softdrugs op te slaan en gereed te maken voor transport. Buurtgenoten zagen 's avonds laat auto's af en aan rijden en dat soms grote sporttassen werden ingeladen. Het busje had een verstopplek voor wiet.

H. zou één van de leiders zijn geweest. Bij hem thuis vonden agenten veel dure spullen. Maar die had hij te danken aan 30.000 euro winst in het casino, beweert Mohammed. Hij is door de rechtbank vrijgesproken van witwassen en krijgt tientallen spullen (schoenen, kleding, sieraden) terug. Bij het witwassen, zo zei de politie eerder, zou het waterpijpcafé een dubieuze rol hebben gespeeld.

Het strafdossier tegen de bende was dik 2000 pagina's, de politie tapte ruim 400 drugsgerelateerde telefoontjes.