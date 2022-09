Een loods aan de Herenweg in Leimuiden is donderdagmiddag volledig uitgebrand. In de loods stonden oldtimers. Van de auto's is niets meer over.

In de wijde omgeving van Leimuiden was dondermiddag een grote rookwolk te zien. De veroorzaker was hoogstwaarschijnlijk een auto. Om precies te zijn een oldtimer. Hoeveel oldtimers er in de loods stonden, is onbekend.