In een loods aan de Herenweg in Leimuiden is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken.

De brandweer heeft groot opgeschaald voor de waterwinning, zegt een woordvoerder. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookwolken te zien. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn