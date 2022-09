Het PWA-zwembad in Koudekerk begint over een paar dagen met een flinke verduurzamingsoperatie. Maar door de levering van materialen is het de vraag of die klus vóór het nieuwe seizoen klaar is.

"Op 30 april volgend jaar willen we weer open, maar dat wordt wel krapjes", geeft bestuurslid Jorrit Wulffers toe. Het bad gaat van het gas, er komt een warmtepomp en er komen zonnepanelen op het dak van het bad, dat door 150 vrijwilligers wordt gerund. Ook de glijbaan wordt opnieuw gecoat. Voor de hele operatie is door de gemeenteraad van Alphen al een bedrag beschikbaar gesteld. Maar de vraag is, vanwege de lange levertijd van warmtepompen en zonnepanelen, of het op tijd lukt. In ieder geval moet het van het gas afstappen ervoor zorgen dat de toegangsprijzen niet omhoog hoeven, legt sportwethouder Gert-Jan Schotanus uit. "Want mét gas heb je een ander gesprek over die prijzen", zegt hij. Het PWA-bad gaat ook van het chloor af en gaat met zoutelektrolyse zelf chloor maken. In mei vorig jaar vond er een incident plaats waarbij chloor uit een tankwagen een woonwijk in lekte. Dat zorgde voor veel stank in de omgeving. Stop met dat chloor, stelde PvdA toen.