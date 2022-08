De Leimuiderbrug gaat mogelijk minder vaak open, zeker in de spits, om de kans op files op de N207 (tussen Alphen en de A4 naar Schiphol en Amsterdam) te verkleinen.

De provincie Noord-Holland, die de brug beheert, onderzoekt nu of het mogelijk is om de bedieningstijden van de brug aan te passen. Die wordt op afstand bediend (vanuit een centrale in Heerhugowaard) en kampt de laatste maanden steeds met storingen. Daardoor ontstaan files. Soms bleef de brug urenlang buiten gebruik.

"Als de brug minder vaak of per opening minder lang open is, verkleint dat ook de kans op filevorming", zegt een woordvoerder van de provincie. Die beaamde laatst al dat de vele storingen onacceptabel zijn.

De gemeente Kaag en Braassem, waartoe Leimuiden behoort, is de situatie zat en trok een dikke maand geleden al bij Noord-Holland aan de bel. Tot verbetering leidde dat nog niet, constateerden burgemeester en wethouders in een brief die vorige week aan de raadsleden van Kaag en Braassem is gestuurd. De gemeente wil zo snel mogelijk een gesprek met de provincie.

Noord-Holland heeft de software van de brug al laten nakijken en blijft op zoek naar aanpassingen die de kans op storingen verkleinen. Overigens is het aantal keren dat de brug hapert volgens Noord-Holland dit jaar niet heel veel groter dan het gemiddelde dan voorgaande jaren. "Helaas kampte de Leimuiderbrug toen ook al meerdere malen per maand met storing."

De provincie gaat geen claim indienen bij een onderhoudsbedrijf, omdat de oorzaak van de storingen volgens de woordvoerder per keer verschilt. Dat komt niet alleen door problemen met software, de brug kan ook slecht tegen hitte.