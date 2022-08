Bij een inval in een bedrijfspand in Leimuiden is een groot aantal buitenlandse kentekenplaten gevonden, wat kan wijzen op fraude. Dit heeft Kaag en Braassem woensdag laten weten.

Politie, gemeente en omgevingsdienst voerden dinsdag een grote controle uit, waarbij ze drie bedrijfspanden inspecteerden. In de twee panden in Rijnsaterwoude troffen ze geen noemenswaardige overtredingen aan, maar in het doorzochte gebouw aan de Tuinderij wél. Hier stuitten de inspecteurs op liefst 282 buitenlandse kentekenplaten. Een gemeentewoordvoerder: "Dat kan duiden op criminele activiteiten.'' De politie heeft de nummerborden in beslag genomen, deze worden vernietigd. "Ook doet de politie een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude.'' Er zijn geen verdachten aangehouden. De gezamenlijke actie is bedoeld om ondermijning tegen te gaan. Met die term wordt bedoeld dat criminelen in de 'legale wereld', zoals woningen en bedrijfspanden, illegale activiteiten opzetten, zoals een drugslab of hennepkwekerij. Maar ook gebruiken ze zo'n pand om gestolen waren tijdelijk te verstoppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gestolen auto's, zodat ze van de openbare weg zijn en dus niet snel door politie kunnen worden gevonden. Verder komt het ook voor dat woonhuizen worden gebruikt om criminelen te huisvesten. De woordvoerder: "Vaak gebeuren dit soort activiteiten ongemerkt. Maar wat je niet direct ziet, kan er wel degelijk zijn: met grote gevolgen. Pandeigenaren en verhuurmakelaars kunnen achterblijven met een slechte reputatie en hoge kosten door schade aan het pand. Het pand kan zelfs gesloten worden.'' Kaag en Braassem voert in de komende tijd vaker gezamenlijke controles uit.