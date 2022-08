Er zijn schadelijke stoffen gevonden in de bodem bij het Alphense stadhuis. Daardoor loopt de grote vergroeningsoperatie van het Stadhuisplein vertraging op. Twee werkmannen raakten onwel toen zij met de stoffen in aanraking kwamen.

Het gaat onder meer om het schadelijke PAK-stoffen. Ook zitten er minerale oliën en metalen in de grond. De stoffen zijn op 18 augustus gevonden in de grond bij graafwerkzaamheden in één van de drie perken waar Alphen het steen verruilt voor groen. Twee medewerkers van het aannemersbedrijf raakten toen onwel door klachten aan hun luchtwegen, waarna het werk na bodemonderzoek is stilgelegd, meldt Alphen nu. Het betreffende terreintje is afgezet met hekken. De raad en omwonenden zijn dinsdag ingelicht.

"Uit metingen is gebleken dat een deel van de grond vervuild is", zegt verantwoordelijk wethouder Relus Breeuwsma. Nu moet Alphen de grond, die het sowieso zou afgraven, gaan saneren. "De concentratie van de PAK-stoffen, zoals nu is gemeten, geeft daar aanleiding toe." Van PAK's, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, kunnen bij hoge concentraties huid, - oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken. De stoffen zijn ook kankerverwekkend. Maar van een gezondheidsrisico is absoluut geen sprake, verzekert Alphen.

Dat zorgt voor uitstel van het project. Het saneren van de grond neemt naar verwachting vijf tot zes weken in beslag. Daardoor schat de gemeente dat de vergroeningsklus nu eind oktober afgerond is. Eigenlijk had de klus op 1 juli geklaard moeten zijn. Door een langere levertijd van materialen en de bouwvak begon het werk later.

"Met beide mannen gaat het goed", zegt burgemeester Liesbeth Spies. Waarschijnlijk speelde de warmte - het was op 18 augustus ongeveer dertig graden - ook een rol. De gemeente heeft ze een kist fruit gestuurd.

Het werk is inmiddels hervat, maar Alphen heeft dus later z'n groene stadsentree. De vergroening van het Stadhuisplein is het startschot voor de vergroening van het hele centrum. Daarover wordt al jaren gepraat. Alphen gaat de komende tijd groene plekken, daken en muren in de stad creëren. Denk aan publieke tuinen en bloemstroken langs de weg.

"Dat doen we om de stad aantrekkelijker en duurzamer te maken. Ook helpt groen om overtollig regenwater af te voeren, hittestress tegen te gaan en de luchtkwaliteit in dit gebied te verbeteren", zei stadshartwethouder Gerard van As eerder. Nodig, met die hitte en droogte.

Aan het Stadhuisplein wordt dus gewerkt aan drie grote groenvakken. De vier zuil-eiken onder het stadhuis verkeerden in een slechte conditie en maken plek voor in totaal 17 nieuwe, gezonde bomen. De betonnen bakken waar die vier bomen in stonden, verdwijnen ook.

In die groene vakken komen ook lage beplantingen, zodat een mooi groen beeld ontstaat. Bij sommige van die vakken is dat al te zien. Er worden verschillende soorten aangeplant die zorgvuldig zijn geselecteerd op hun bijdrage aan een gezond leefklimaat, hittestress en biodiversiteit.

Eigenlijk had de vergroening al eerder in gang moeten worden gezet. In 2017 ontstonden de eerste plannen. Later gooide corona roet in het eten. Nu betalen vastgoedeigenaren en centrumondernemers mee, ook de gemeente Alphen legt een deel in.

Er wordt ook nog gekeken naar het plan van de Alphense ondernemer Machiel van der Schoot. Hij stelde een paar jaar geleden voor om van de Van Mandersloostraat een soort 'Hof van Alphen' te maken. Op die straat zou, met planten en bomen uit kwekersmekka Boskoop, een soort Keukenhofachtig groendak moeten komen.