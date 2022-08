Twee portieken van een appartementencomplex in de Acaciastraat in Alphen zijn dinsdagmiddag ontruimd vanwege een gaslek in een flatwoning.

De brandweer is met monteurs van netbeheerder Liander op zoek naar het lek. De bewoners worden opgevangen in een wijkcentrum.